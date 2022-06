Résultat de la législative à Saint-Georges-des-Coteaux : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Georges-des-Coteaux dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:27

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Georges-des-Coteaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:27 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Saint-Georges-des-Coteaux Bonjour et bienvenue dans ce live où vous pourrez vivre ce premier tour des législatives à Saint-Georges-des-Coteaux, jusqu'à la révélation des résultats. On compte 13 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Georges-des-Coteaux

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Georges-des-Coteaux comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Philippe Riché Divers extrême gauche Jean-Philippe Ardouin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bertrand Giraud Les Républicains Nathalie Collard Rassemblement National Khamssa Rahmani Divers extrême gauche Nathalie Raïssac-Jarrard Ecologistes Christian Wong Ecologistes Gérald Dahan Nouvelle union populaire écologique et sociale Lydia Bourhis Droite souverainiste Fabrice Barusseau Divers gauche Lorys Elmayan Ecologistes Maurice Pineau Reconquête ! Pierre Dietz Divers centre

Législatives 2022 à Saint-Georges-des-Coteaux : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Saint-Georges-des-Coteaux (17810) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains. Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30,89% des voix au premier tour à Saint-Georges-des-Coteaux. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,94% et 15,42% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Georges-des-Coteaux avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 57,16% des votes, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 42,84% des votes. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?