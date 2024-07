Résultat des législatives 2024 à Matha (17160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont peser les supporters du Front populaire à Matha ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'attelage a obtenu 28,06% des suffrages au niveau national contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 19,85% des voix à Matha. Une performance à comparer néanmoins avec les 13,31% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le RN a vigoureusement progressé à Matha en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 21 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Matha ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN en tête aux dernières législatives à Matha Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence regardé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN va-t-il encore s'imposer à Matha, comme en 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Matha, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 26,06% des votants ayant voté pour son binôme, contre 27,57% pour Jean-Philippe Ardouin (LREM) au premier tour. Au deuxième, il obtenait pourtant 50,51% des voix, devant les candidats Ensemble ! (49,49%). C'est ainsi Nathalie Collard chez les lepénistes qui l'emportait.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Avec 47,14% des voix, Stéphane Morin (Rassemblement National) a pris les devants à Matha, le 30 juin dernier lors du 1er round des législatives. Jean-Philippe Ardouin (Majorité présidentielle) et Fabrice Barusseau (Front populaire) suivaient en captant 29,04% et 19,85% des votants dans la ville. C'est aussi Stéphane Morin qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription de la Charente-Maritime, avec cette fois 40,85%, devant Fabrice Barusseau avec 28,07% et Jean-Philippe Ardouin avec 27,88%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Matha ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? Comme précisé dans le post précédent, la participation au 1er tour des législatives à Matha a atteint 62,82%, plus forte de 13 points que celle des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 1 708 personnes en âge de participer à une élection à Matha avaient en effet pris part au scrutin (soit 49,18%), à comparer avec une participation de 52,03% lors des européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Matha À Matha, le taux de participation constitue immanquablement un facteur décisif du scrutin législatif. Dans la commune, dimanche, 37,18% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 712 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 31,15% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 31,6% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,24% au premier tour. Au deuxième tour, 55,13% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Matha ?

17:29 - Matha : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Matha, les élections sont en cours. Dotée de 1 279 logements pour 2 190 habitants, la densité de la ville est de 113 habitants par km². L'existence de 196 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,63%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,76%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2020,47 euros/mois. Finalement, Matha incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.