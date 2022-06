Résultat des législatives à Saint-Germain-du-Puy - Election 2022 (18390) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Germain-du-Puy

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Germain-du-Puy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Cher

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Cher

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Saint-Germain-du-Puy. À Saint-Germain-du-Puy, les 3701 habitants rattachés à la 1ère circonscription du Cher se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Cependant, le résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Cher peut toujours basculer si les électeurs des 79 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Saint-Germain-du-Puy. Alex Charpentier a obtenu 34% des voix à l'échelle de la commune. François Cormier Bouligeon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julie Apricena (Rassemblement National) ramassent respectivement 29% et 23% des voix. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 49% (1 828 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germain-du-Puy François Cormier Bouligeon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,14% 28,98% Alex Charpentier Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,20% 33,86% Julie Apricena Rassemblement National 21,95% 23,00% David Dallois Les Républicains 13,50% 6,31% Adrien-Laurent Bernelle Reconquête ! 4,80% 3,90% Sylvie Cerveau Divers extrême gauche 1,76% 2,58% Karine Béringer Droite souverainiste 1,65% 1,37% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germain-du-Puy Taux de participation 49,92% 50,61% Taux d'abstention 50,08% 49,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 1,12% Nombre de votants 35 529 1 873

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Germain-du-Puy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:03 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Saint-Germain-du-Puy ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces législatives, à Saint-Germain-du-Puy comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait enregistré 20,1% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,45% et 1,75% au premier tour de la présidentielle. Soit un total théorique de 24,3% pour le bloc de gauche. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Germain-du-Puy ? Les mouvements nationaux des dernières semaines rejailliront probablement sur les législatives à Saint-Germain-du-Puy ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité est tombée très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 28,5% des voix à Saint-Germain-du-Puy, au dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national grimpait à 24,34% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 20,1% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des élections législatives à Saint-Germain-du-Puy À Saint-Germain-du-Puy, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter le taux de participation. L'inflation serait de nature à détourner l'attention des habitants de Saint-Germain-du-Puy du vote. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 715 personnes en âge de voter dans la ville, 73,72% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 74,21% au premier tour, soit 2 757 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Saint-Germain-du-Puy ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Au fil des dernières années, les 5 196 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion des législatives de 2017, 64,47% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-du-Puy avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 45,16% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Saint-Germain-du-Puy C'est donc parti pour ces législatives ! À Saint-Germain-du-Puy, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 7 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député (soit moins que dans le reste du pays en moyenne). Les 3715 habitants de Saint-Germain-du-Puy ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 5 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Législatives 2022 à Saint-Germain-du-Puy : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29% des votes au premier tour à Saint-Germain-du-Puy. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 20% des suffrages. Le choix des votants de Saint-Germain-du-Puy était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (57% des votes), cédant par conséquent 43% des voix à Marine Le Pen. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Saint-Germain-du-Puy reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront priés de participer à l'élection des députés qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022.