Résultat de la législative à Saint-Hilaire-de-Brethmas : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Hilaire-de-Brethmas sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Hilaire-de-Brethmas. En direct 18:08 - La nuance Mélenchon avait terminé troisième à Saint-Hilaire-de-Brethmas la semaine passée La réserve de voix du côté de la gauche avant ces législatives à Saint-Hilaire-de-Brethmas culminait à 24,09%. Un chiffre correspondant à la somme des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon a cumulé 22,73% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée à Saint-Hilaire-de-Brethmas. La Nupes avait ainsi terminé à la troisième position. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Rassemblement National à Saint-Hilaire-de-Brethmas ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Saint-Hilaire-de-Brethmas. La candidature Rassemblement National a réuni 31,64% des suffrages dimanche 12 juin 2022 pour le 1er round des élections législatives. Elle a coiffé au poteau les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent 22,96% et 22,73% des voix. 13:30 - L'abstention va-t-elle encore monter à l'occasion du 2e tour des législatives à Saint-Hilaire-de-Brethmas ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Dimanche dernier, 43,86% des électeurs inscrits à Saint-Hilaire-de-Brethmas avaient participé au vote. Au fil des dernières années, les 4486 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3989 personnes en âge de voter dans la localité, 74,86% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 75,91% au premier tour, ce qui représentait 3028 personnes. 10:30 - Les élections sont reparties à Saint-Hilaire-de-Brethmas ! A quelle heure ferment les bureaux de vote ? C'est donc reparti pour ces élections législatives à Saint-Hilaire-de-Brethmas, avec le second tour en cours depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les qualifiés qui s'affrontent pour devenir député. Les 3989 habitants de Saint-Hilaire-de-Brethmas ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Hilaire-de-Brethmas - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Hilaire-de-Brethmas aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pierre Meurin Rassemblement National Arnaud Bord Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Hilaire-de-Brethmas - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Hilaire-de-Brethmas

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Hilaire-de-Brethmas Pierre Meurin (Ballotage) Rassemblement National 30,56% 31,64% Arnaud Bord (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,58% 22,73% Philippe Ribot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,58% 22,96% Aurélie Wagner Reconquête ! 4,58% 4,08% Jean-Pierre de Faria Divers droite 3,65% 2,39% Valérie Martre Union des Démocrates et des Indépendants 3,13% 2,91% Nadine Schuster Ecologistes 2,34% 1,69% Dominique Richard Passieu Divers centre 1,93% 2,16% Jérôme Garcia Divers extrême gauche 1,55% 1,69% Denis Biais Droite souverainiste 1,50% 1,69% Gaël Girard Divers droite 1,38% 4,43% Stéphanie Bienkowski Ecologistes 1,05% 1,46% Stéphane Napoli Divers 0,18% 0,17% Participation au scrutin Circonscription Saint-Hilaire-de-Brethmas Taux de participation 48,35% 43,86% Taux d'abstention 51,65% 56,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,57% Nombre de votants 45 622 1 753

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de la législative à Saint-Hilaire-de-Brethmas. Les électeurs des 94 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Hilaire-de-Brethmas ? L'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription du Gard s'élève à 56% (soit 1 753 votants). Pierre Meurin a accumulé 32% des votes dans la commune. Il arrive devant Philippe Ribot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Arnaud Bord (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 23% et 23% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Hilaire-de-Brethmas : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 33% des suffrages au premier tour à Saint-Hilaire-de-Brethmas, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président et celui qui endossa le costume du troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 21% et 17% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Hilaire-de-Brethmas avec 57% des voix, abandonnant par conséquent 43% des votes à Emmanuel Macron. Les administrés de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?