Du côté de la gauche, les 19,54% de Mélenchon à Saint-Jacut-les-Pins augurent un score élevé

Dans l'unique bureau de vote de Saint-Jacut-les-Pins, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 19,54% des suffrages en avril dernier dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,69% et 2,29% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc viser un total théorique de 26,52% à Saint-Jacut-les-Pins pour ce premier tour.