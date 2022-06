En direct

19:41 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Saint-Jean-Brévelay ? Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Jean-Brévelay, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 15,59% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Les reports des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,42% et 1,22% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 4,64% à gauche, sans compter le vote Mélenchon.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Jean-Brévelay ? La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront sans doute une résonnance à Saint-Jean-Brévelay dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle à Saint-Jean-Brévelay avec 31,48% des suffrages, au premier tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 30,03%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,59% et Éric Zemmour à 5,33%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Saint-Jean-Brévelay demeure l'abstention À Saint-Jean-Brévelay, l'une des clés du scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, 78,14% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,05% au premier tour, c'est-à-dire 1 789 personnes. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine, sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Jean-Brévelay.

11:30 - Les chiffres de la participation à l'occasion des législatives, un élément clé à Saint-Jean-Brévelay ? Au cours des dernières consultations politiques, les 2 953 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, pendant les élections législatives, 54,36% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Jean-Brévelay avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 45,59% au second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.