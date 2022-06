Résultat de la législative à Saint-Jean-d'Angély : en direct

En direct

17:17 - Les enquêtes d'opinion, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Jean-d'Angély ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Saint-Jean-d'Angély dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le RN a courru après les 20%. Or à Saint-Jean-d'Angély, Emmanuel Macron finissait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 27,41% des voix, devant Marine Le Pen à 25,97%. Arrivaient ensuite, avec 21,37%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,53%, Éric Zemmour.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Saint-Jean-d'Angély ? La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Saint-Jean-d'Angély. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 493 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 64,49% étaient allés voter. La participation était de 66,18% au premier tour, ce qui représentait 3 635 personnes. Les jeunes affichent souvent un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour des législatives ?

11:30 - À Saint-Jean-d'Angély, les chiffres de l'abstention lors des législatives seront un élément essentiel L'étude des résultats des derniers scrutins permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 62,54% des électeurs de Saint-Jean-d'Angély avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 54,51% au second round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.