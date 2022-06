Résultat de la législative à Saint-Jean-de-Bournay : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Jean-de-Bournay sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Jean-de-Bournay. En direct 18:06 - La Nupes transparente à Saint-Jean-de-Bournay il y a 7 jours Le potentiel avant ces législatives à Saint-Jean-de-Bournay pour le bloc LFI-PS-EELV-PC se montait à 20,23% dans la commune. Soit le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a cumulé 14,15% des votes au 1er tour de la législative dimanche dernier dans les 4 bureaux de vote de Saint-Jean-de-Bournay. Ce qui avait privé la Nupes du podium. 15:30 - À Saint-Jean-de-Bournay, la candidature Rassemblement National en tête La candidature Rassemblement National a réuni 26,74% des voix au soir du premier tour de la législative dimanche 12 juin 2022. En deuxième place, la candidature Les Républicains obtient 26,51% des suffrages. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 21,35% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Saint-Jean-de-Bournay, quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au deuxième tour contre 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin. L'étude des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 45,64% des personnes en capacité de voter à Saint-Jean-de-Bournay avaient participé à l'élection au second round, autrement dit seulement 1472 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. 10:30 - On vote ce dimanche à Saint-Jean-de-Bournay pour la deuxième manche des élections La ville de Saint-Jean-de-Bournay ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Seuls les postulants qualifiés dimanche dernier se présentent pour ce second round de l'élection législative à Saint-Jean-de-Bournay. Découvrez le vainqueur dès 20 heures ici même.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Jean-de-Bournay - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Jean-de-Bournay aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Yannick Neuder Les Républicains Alexandre Moulin-Comte Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Jean-de-Bournay - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Jean-de-Bournay

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jean-de-Bournay Yannick Neuder (Ballotage) Les Républicains 24,84% 26,51% Alexandre Moulin-Comte (Ballotage) Rassemblement National 23,63% 26,74% Dominique Dichard Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,95% 14,15% Pascale Pruvost Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,79% 21,35% Hugo Gagnieu Reconquête ! 4,06% 3,71% Estelle Meillier Ecologistes 2,68% 3,13% Paulette Roure Droite souverainiste 1,45% 1,33% Odile Gitton Divers 1,40% 1,68% Bruno Perrodin Divers extrême gauche 0,96% 1,28% Pietro Roberto Lillo Divers gauche 0,24% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jean-de-Bournay Taux de participation 49,07% 50,56% Taux d'abstention 50,93% 49,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,68% Nombre de votants 47 168 1 765

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Jean-de-Bournay. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 3491 citoyens inscrits dans la 7ème circonscription de l'Isère et habitant à Saint-Jean-de-Bournay. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Saint-Jean-de-Bournay. Les électeurs de 102 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription. Le taux de participation s'établit à 51% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de la 7ème circonscription de l'Isère, ce qui représente 1 765 votants. A l'échelle de la ville, Alexandre Moulin-Comte a engrangé 27% des voix. En 2e position, Yannick Neuder (Les Républicains) ramasse 27% des votes. Pascale Pruvost (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 21% des suffrages.

Législatives 2022 à Saint-Jean-de-Bournay : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 33,38% des votes au premier tour à Saint-Jean-de-Bournay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien député européen avaient obtenu 25,53% et 13,46% des voix. Le choix des habitants de Saint-Jean-de-Bournay était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (53,62% des votes), laissant par conséquent 46,38% des votes à Emmanuel Macron. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 4 680 votants de Saint-Jean-de-Bournay seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat préféreront-ils ?