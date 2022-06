Résultat de la législative à Saint-Jean-Pla-de-Corts : 2e tour en direct

En direct

18:38 - La nuance Mélenchon s'était placée en 3e position à Saint-Jean-Pla-de-Corts il y a 7 jours Le niveau des électeurs de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon sera un des enjeux de ces législatives 2022 en France. Cet électorat représentait 21,35% des suffrages à Saint-Jean-Pla-de-Corts lors du premier tour. Mais ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 18,74%, 3,22%, 2,2% et 2,27% le 10 avril. Ce sont donc 26,43% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Jean-Pla-de-Corts.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Saint-Jean-Pla-de-Corts ? Avec 32,38% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Saint-Jean-Pla-de-Corts le 12 juin dernier pour le premier round de l'élection législative. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à respectivement 21,7% et 21,35% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Saint-Jean-Pla-de-Corts Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second tour et 55,4% en 2012, toujours au deuxième tour. L'analyse des précédentes élections est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, parmi les 1721 inscrits sur les listes électorales à Saint-Jean-Pla-de-Corts, 52,12% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,02% pour le deuxième round.