Résultat des législatives 2024 à Argelès-sur-Mer : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Comment la composition démographique d'Argelès-sur-Mer façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence la population d'Argelès-sur-Mer exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 176 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,26%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (30,22%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 5 086 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,07%) et le nombre de résidences HLM (4,1% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 62,75%, comme à Argelès-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.