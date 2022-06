Résultat de la législative à Saint-Jory : en direct

12/06/22 11:12

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31% des suffrages au premier tour à Saint-Jory. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 21% des suffrages. Le choix des citoyens de Saint-Jory était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (53% des suffrages), abandonnant par conséquent 47% des suffrages à Emmanuel Macron. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives à Saint-Jory ( Haute-Garonne ) à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains.