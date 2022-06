Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour en avril dernier si l'élection présidentielle de 2022 s'était déroulée seulement à Saint-Joseph, le député de Marseille ayant obtenu 53,27% des suffrages dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,5% et 2,99% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 57,76% à Saint-Joseph pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Joseph ?

Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Joseph ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. L'élection présidentielle d'avril, à Saint-Joseph cette fois, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 53,27% des suffrages. Derrière, se hissait Emmanuel Macron à 15,07%, puis Marine Le Pen à 14,69% et Valérie Pécresse à 4,33%. Le président-candidat arrivait à en revanche près de 28% des électeurs à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI.