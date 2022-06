Résultat des législatives à Saint-Louis-de-Montferrand - 2e tour élection 2022 (33440) [DEFINITIF]

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Saint-Louis-de-Montferrand est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 4ème circonscription de la Gironde

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Louis-de-Montferrand Alain David Nouvelle union populaire écologique et sociale - 62,76% Melissa Karaca Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 37,24% Participation au scrutin Circonscription Saint-Louis-de-Montferrand Taux de participation - 42,61% Taux d'abstention - 57,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 5,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,53% Nombre de votants - 565

Le résultat de la législative à Saint-Louis-de-Montferrand est tombé. Il va désormais falloir attendre 2024 et le résultat des élections européennes à Saint-Louis-de-Montferrand pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans la localité. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de suffrages parmi les habitants de Saint-Louis-de-Montferrand inscrits dans la 4ème circonscription de la Gironde. Pour le scrutin qui le confrontait à Melissa Karaca (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Alain David a raflé 62.76% des votes. Melissa Karaca obtient 37.24% des voix. Les électeurs des 17 autres communes de la 4ème circonscription de la Gironde voteront-ils comme ceux de Saint-Louis-de-Montferrand ? La participation parmi les habitants autorisés à voter de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 42.61%.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Louis-de-Montferrand Alain David (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,55% 38,59% Melissa Karaca (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,00% 21,06% Julie Rechagneux Rassemblement National 21,14% 28,62% Philippe Garnier Reconquête ! 3,86% 2,57% Jean Patrice Fillang Divers droite 3,59% 2,73% Christine Gaillard Divers droite 1,94% 2,41% Ambre Destandau Ecologistes 1,69% 2,41% Kevin Bernaud Divers droite 1,25% 0,48% Anne-Isabelle Brivary Divers extrême gauche 0,99% 0,64% Monica Casanova Divers extrême gauche 0,77% 0,48% Marie-Mauricette, Simone Mathieu Droite souverainiste 0,22% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Louis-de-Montferrand Taux de participation 45,02% 47,59% Taux d'abstention 54,98% 52,41% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,16% Nombre de votants 44 315 631

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Louis-de-Montferrand sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Louis-de-Montferrand. Avec un score de 38,59% des suffrages au 1er tour à Saint-Louis-de-Montferrand, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce deuxième épisode des élections législatives. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 24,32%, 2,33%, 3,29% et 2,13% il y a deux mois. Le bloc de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 32,07% à Saint-Louis-de-Montferrand pour ce premier tour des législatives. Le 12 juin dernier au soir du premier round de l'élection législative, les citoyens de Saint-Louis-de-Montferrand ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 38,59% des voix. Les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à 28,62% et 21,06% des voix. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. À Saint-Louis-de-Montferrand, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1310 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 23,51% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 19,24% au premier tour. Le week-end dernier, 52,41% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Louis-de-Montferrand avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Les résultats finaux de l'élection législative 2022 à Saint-Louis-de-Montferrand devraient être divulgués assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la cité ne représentant qu'une seule circonscription.

Législatives 2022 à Saint-Louis-de-Montferrand : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 31,01% des voix au premier tour à Saint-Louis-de-Montferrand, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui joua le rôle de troisième homme lors de l'élection présidentielle de 2022 et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 24,32% et 21,71% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Louis-de-Montferrand avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 53,82% des suffrages, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 46,18% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Louis-de-Montferrand (33440) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.