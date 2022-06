En direct

20:08 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Saint-Louis-de-Montferrand ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 24,32% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Louis-de-Montferrand le dimanche 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,33% et 3,29% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 29,94% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Louis-de-Montferrand.

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Louis-de-Montferrand ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Saint-Louis-de-Montferrand dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Louis-de-Montferrand cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 31,01% des suffrages. Derrière, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 24,32%, puis Emmanuel Macron à 21,71% et Éric Zemmour à 4,94%.

14:30 - À Saint-Louis-de-Montferrand, le chiffre phare de ces législatives demeure l'abstention L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera immanquablement le niveau de participation à Saint-Louis-de-Montferrand. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de la présidentielle, 23,51% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,24% au premier tour. Le conflit armé ukrainien ainsi que son impact en matière énergétique et économique seraient susceptibles de détourner l'attention des citoyens de Saint-Louis-de-Montferrand (33440) de leur devoir civique.

11:30 - À Saint-Louis-de-Montferrand, les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives seront un élément important Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Lors des dernières législatives, parmi les 1 404 inscrits sur les listes électorales à Saint-Louis-de-Montferrand, 61,25% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,28% pour le second tour.