Résultat de la législative à Saint-Martin-du-Tertre : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Au fil des scrutins passés, les 2761 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières élections législatives, sur les 1773 inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin-du-Tertre, 44,33% étaient allés voter au premier tour. La participation était de 34,4% pour le tour deux. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au deuxième tour, six% de plus qu'au premier tour.

Le 12 juin dernier lors du 1er round de la législative, les citoyens de Saint-Martin-du-Tertre ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 29,32% des suffrages. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 25,14% des voix. La candidature Rassemblement National capte 22,43% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le résultat de l'élection législative à Saint-Martin-du-Tertre a été publié par le ministère de l'Intérieur. À Saint-Martin-du-Tertre, les 1834 habitants votant dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise ont pris parti pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention atteint 59% des habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 1 076 non-votants. Ces chiffres ne traduisent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 20 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise. Sylvie Geoffroy-Martin a ainsi enregistré 29% des voix au niveau de la localité. Guillaume Vuilletet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Nadejda Remy (Rassemblement National) obtiennent 25% et 22% des voix.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant à Saint-Martin-du-Tertre ( Val-d'Oise ) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 26% des voix au premier tour à Saint-Martin-du-Tertre, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et le chef de l'Etat de nouveau en exercice avaient obtenu 25% et 22% des voix. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en rassemblant 53% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier.