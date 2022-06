En direct

19:33 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Saint-Martin-du-Tertre ? Les inscrits de Saint-Martin-du-Tertre avaient donné 24,55% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de la présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,35% et 0,85% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 29,75% à Saint-Martin-du-Tertre pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Saint-Martin-du-Tertre ? La majorité a baissé à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Martin-du-Tertre ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. A la dernière élection présidentielle, à Saint-Martin-du-Tertre, Marine Le Pen finissait à la première position avec 26,34% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,55%, puis Emmanuel Macron, troisième avec 22,38% et Éric Zemmour à 8,55%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Saint-Martin-du-Tertre À Saint-Martin-du-Tertre, l'une des clés du scrutin législatif sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention. Le conflit militaire ukrainien et ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient entre autres impacter les choix que feront les habitants de Saint-Martin-du-Tertre (95270). A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 66,76% des électeurs de la ville. La participation était de 72,56% au premier tour, ce qui représentait 1 322 personnes. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Martin-du-Tertre lors des élections législatives ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des scrutins antérieurs. Au moment des précédentes élections législatives, sur les 1 773 inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin-du-Tertre, 65,6% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 55,67% pour le second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.