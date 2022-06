Résultat de la législative à Saint-Maurice-de-Beynost : en direct

17:19 - À Saint-Maurice-de-Beynost, des sondages aussi pertinents ?

Avec 27,06% des suffrages exprimés, à Saint-Maurice-de-Beynost, Emmanuel Macron avait gagné la première position à la dernière élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 24,99%, devant Marine Le Pen à 21,6% et Éric Zemmour à 8,42%. Les mouvements nationaux des dernières heures modifieront certainement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville. Pour rappel le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.