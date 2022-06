Résultat de la législative à Saint-Mihiel : en direct

En direct

19:23 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Saint-Mihiel ? Dans les 3 bureaux de vote de Saint-Mihiel, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat de gauche avait obtenu 15,45% des suffrages en avril dernier sur place. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,37% et 1,27% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 20,09% à Saint-Mihiel pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Mihiel ? Avec 32,87% des votes, à Saint-Mihiel, Marine Le Pen avait atteint la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 25,81%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,45% et Éric Zemmour à 8,71%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront certainement chambouler ce tableau lors des législatives à Saint-Mihiel, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Mihiel ? Le taux d'abstention constituera sans nul doute un critère essentiel des législatives à Saint-Mihiel. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français sont de nature à éloigner les habitants de Saint-Mihiel des bureaux de vote. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 71,48% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 69,08% au premier tour, ce qui représentait 1 604 personnes. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - À Saint-Mihiel, l'abstention va-t-elle encore augmenter à l'occasion des élections législatives ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, pendant les législatives, le pourcentage de participation avait atteint 43,86% au premier tour au niveau de Saint-Mihiel. Le taux de participation était de 38,96% au deuxième round.