19:03 - Que vont décider les supporters de gauche à Saint-Nicolas-de-Port ?

Les habitants de Saint-Nicolas-de-Port avaient accordé 15,38% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de l'élection présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,29% et 1,58% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 20,25% à Saint-Nicolas-de-Port pour ce premier tour des législatives.