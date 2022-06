Résultat de la législative à Saint-Ouen-l'Aumône : en direct

14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives 2022 à Saint-Ouen-l'Aumône

L'une des clés de ces élections législatives sera l'ampleur de l'abstention à Saint-Ouen-l'Aumône. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique pourraient entre autres avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Saint-Ouen-l'Aumône (95310). Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 35,48% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,25% au premier tour. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.