Résultat de la législative à Saint-Paul-Trois-Châteaux : en direct

12/06/22 17:12

Le taux de participation constituera indéniablement l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2022 à Saint-Paul-Trois-Châteaux. La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement impacter les choix que feront les citoyens de Saint-Paul-Trois-Châteaux. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,68% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 19,0% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

Lors du dernier scrutin, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, Marine Le Pen atteignait meilleure place au premier tour de l'élection présidentielle avec 26,34% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,41%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 19,11% et Éric Zemmour, quatrième avec 9,6%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront sans doute remettre en question ce tableau lors des législatives dans la commune. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Saint-Paul-Trois-Châteaux ( Drôme ) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Les habitants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 26% des voix au premier tour à Saint-Paul-Trois-Châteaux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ex-député européen avaient obtenu 23% et 19% des suffrages. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour grâce à 51% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 49% des voix.