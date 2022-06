Résultat de la législative à Saint-Pierre-en-Auge : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pierre-en-Auge sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Pierre-en-Auge ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines rejailliront sans doute à Saint-Pierre-en-Auge dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à Saint-Pierre-en-Auge, Marine Le Pen finissait en pôle position de la dernière élection avec 34,91% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 28,26%. On trouvait plus loin, avec 14,31%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,68%, Éric Zemmour. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 à Saint-Pierre-en-Auge demeure la participation Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute un facteur clé des législatives à Saint-Pierre-en-Auge. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 760 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 28,35% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 30,69% au premier tour. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet pousser les habitants de Saint-Pierre-en-Auge (14140) à se désintéresser du scrutin. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Saint-Pierre-en-Auge ? Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 7 831 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, 5 784 électeurs de Saint-Pierre-en-Auge avaient participé au vote au premier tour (soit 44,45%). Le taux de participation était de 38,95% au round numéro deux. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Saint-Pierre-en-Auge ? Les données de ces législatives 2022 à Saint-Pierre-en-Auge sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un nombre d'impétrants comparable à celui du reste du pays. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour aller voter. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser le nombre de participants.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pierre-en-Auge

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Pierre-en-Auge comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Elisabeth Leconte Divers extrême gauche Steven Mafiodo Droite souverainiste Jérémie Patrier-Leitus Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nathalie Porte Les Républicains Edouard Fauvage Reconquête ! Martine Vilmet Rassemblement National Sylvie Sénécal Divers gauche Michel Langevin Divers extrême gauche Didier Canu Nouvelle union populaire écologique et sociale Johann Guzman Velez Ecologistes

Législatives 2022 à Saint-Pierre-en-Auge : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Saint-Pierre-en-Auge ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 34.91% des suffrages au premier tour à Saint-Pierre-en-Auge, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 28.26% et 14.31% des suffrages. Le choix des électeurs de Saint-Pierre-en-Auge était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (52.40% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 47.60% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier.