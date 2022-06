Résultat de la législative à Saint-Pol-de-Léon : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pol-de-Léon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - Les sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Pol-de-Léon ? Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à la dernière élection à Saint-Pol-de-Léon avec 37,04% des suffrages, au premier tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 18,84%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,2% et Yannick Jadot à 6,42%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières heures infléchiront probablement ce tableau lors des législatives dans la cité au 1er tour. Pour rappel les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. 14:30 - À Saint-Pol-de-Léon, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? L'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Saint-Pol-de-Léon. Les incertitudes liées à un retour à la hausse de la pandémie de covid sont de nature à éloigner les électeurs de Saint-Pol-de-Léon des isoloirs. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 242 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,6% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 21,54% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Saint-Pol-de-Léon, le score de la participation aux élections législatives sera un élément important Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes élections. En 2017, au moment des législatives, parmi les 5 315 personnes en âge de voter à Saint-Pol-de-Léon, 49,98% étaient restées chez elles au premier tour, contre une abstention de 45,51% au deuxième tour. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Saint-Pol-de-Léon Pour ces élections législatives à Saint-Pol-de-Léon, les 6 bureaux de vote (de Bureau 1 Salle M Colombe à Bureau 6 Salle M Colombe) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 11 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pol-de-Léon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Pol-de-Léon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Michel Beaupré Régionaliste Sylvaine Vulpiani Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Claire Hénaff Les Républicains Jérôme Bergami Reconquête ! Guillaume Enfroy Divers Jean-François Leménicier Ecologistes Michel Payraud Divers centre Monique Renou Droite souverainiste Sandrine Le Feur Ensemble ! (Majorité présidentielle) Tony Bihouee Rassemblement National Patricia Blosse Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Saint-Pol-de-Léon : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Saint-Pol-de-Léon seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 37% des suffrages au premier tour à Saint-Pol-de-Léon. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 18% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Pol-de-Léon grâce à 69% des suffrages, laissant ainsi 31% des suffrages à Marine Le Pen.