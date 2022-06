Résultat de la législative à Saint-Pons-de-Thomières : 2e tour en direct

18:54 - La Nupes avait terminé sur la 2e marche il y a une semaine à Saint-Pons-de-Thomières

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 21,66% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée à Saint-Pons-de-Thomières. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 24,92%, 2,08%, 4,7% et 2,19% le 10 avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 33,89% à Saint-Pons-de-Thomières pour ce premier tour des législatives.