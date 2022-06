Résultat de la législative à Saint-Pons-de-Thomières : en direct

12/06/22 17:16

Les résultats de l'élection législative 2022 à Saint-Pons-de-Thomières seront vraisemblablement dévoilés peu de temps après la fermeture de l'unique bureau de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et dénouement devrait s'afficher dans les heures suivantes pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Au cours des consultations politiques passées, les 2 018 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les dernières élections législatives, 57,06% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Pons-de-Thomières avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 47,91% au second round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.

À Saint-Pons-de-Thomières, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera indéniablement l'étendue de la participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 63,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 67,97% au premier tour, ce qui représentait 938 personnes. La situation géopolitique actuelle serait notamment en mesure d'impacter le taux de participation à Saint-Pons-de-Thomières.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat fixeront en pole position des résultats des législatives en 2022 les électeurs résidant à Saint-Pons-de-Thomières à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 24,9% des voix au premier tour à Saint-Pons-de-Thomières. L'ancien député européen avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24,8% et 17,3% des suffrages. Marine Le Pen était en définitive ressortie en tête du second tour en empochant 55,8% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 44,2% des voix. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un membre de la gauche rassemblée aux prochaines élections ?