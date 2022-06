Résultat de la législative à Saint-Privat : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Privat dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Privat sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Privat. En direct 18:07 - Le bloc des Insoumis et de ses alliés 2e pour ces législatives à Saint-Privat Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Saint-Privat, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette deuxième manche des élections législatives 2022. Son représentant a donc une certaine envergure aujourd'hui. Ce score est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 25,16%, 4,47%, 2,24% et 2,52% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc viser un total théorique de 34,39% à Saint-Privat pour ce premier tour des législatives. 15:30 - La candidature Les Républicains peut-elle l'emporter à Saint-Privat ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut néanmoins prendre en compte les caractéristiques locales, comme par exemple à Saint-Privat. Dimanche 12 juin 2022 pour le 1er round, les citoyens de Saint-Privat ont plébiscité la candidature Les Républicains à qui ils ont accordé 27,16% des votes. Elle est suivie par les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui obtiennent 26,73% et 14,14% des voix. 13:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Saint-Privat ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,14% dans la ville, à comparer avec une participation de 76,68% au premier tour, c'est-à-dire 1095 personnes. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage d'abstention qui est très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. La semaine dernière, 49,79% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Privat avaient pris part au scrutin. 10:30 - Nouvelle étape des législatives 2022 à Saint-Privat ce dimanche ! Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons vivre cette 2ème manche des législatives à Saint-Privat, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Sont en lice les candidats qualifiés dimanche dernier et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de deuxième tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Privat - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Privat aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Florence Pallot Nouvelle union populaire écologique et sociale Fabrice Brun Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Saint-Privat - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Privat

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Privat Florence Pallot (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,68% 26,73% Fabrice Brun (Ballotage) Les Républicains 24,96% 27,16% Johan Verheij Rassemblement National 15,50% 14,14% Laurent Ughetto Divers gauche 13,21% 12,02% Alexandra Cauquil Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,16% 13,30% Gérald Gandon Reconquête ! 2,82% 2,83% Gonzague Silva Droite souverainiste 1,27% 1,41% Audrey Teillet Ecologistes 0,99% 1,13% Anne Alirol Régionaliste 0,73% 0,57% Christophe Marchisio Divers extrême gauche 0,67% 0,71% Participation au scrutin Circonscription Saint-Privat Taux de participation 56,40% 49,79% Taux d'abstention 43,60% 50,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 0,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39% 0,28% Nombre de votants 45 585 712

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Saint-Privat. À Saint-Privat, les 1430 citoyens rattachés à la 3ème circonscription de l'Ardèche ont penché pour la candidature Les Républicains. Ces données ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 3ème circonscription de l'Ardèche, 145 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Fabrice Brun a obtenu 27% des votes dans la localité. Florence Pallot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 27% des voix. A la 3e place, Johan Verheij (Rassemblement National) ramasse 14% des suffrages. La participation représente 50% des habitants inscrits dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de l'Ardèche (soit 712 votants).

Législatives 2022 à Saint-Privat : les enjeux

Comme partout en France, les 1 770 citoyens de Saint-Privat (Ardèche) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 26% des votes au premier tour à Saint-Privat. La présidente du RN avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25% et 22% des votes. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 51% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 49% des voix. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?