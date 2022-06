Résultat de la législative à Saint-Privat-des-Vieux : en direct

12/06/22 11:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Privat-des-Vieux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:23 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Saint-Privat-des-Vieux Ces élections législatives sont donc lancées ! À Saint-Privat-des-Vieux, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 13 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 4185 inscrits de Saint-Privat-des-Vieux ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 5 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Privat-des-Vieux

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Privat-des-Vieux comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pierre Meurin Rassemblement National Aurélie Wagner Reconquête ! Nadine Schuster Ecologistes Gaël Girard Divers droite Stéphanie Bienkowski Ecologistes Dominique Richard Passieu Divers centre Arnaud Bord Nouvelle union populaire écologique et sociale Denis Biais Droite souverainiste Jean-Pierre de Faria Divers droite Philippe Ribot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Stéphane Napoli Divers Valérie Martre Union des Démocrates et des Indépendants Jérôme Garcia Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Saint-Privat-des-Vieux : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 32.0% des votes au premier tour à Saint-Privat-des-Vieux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la dernière élection avaient obtenu 23.1% et 17.4% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Privat-des-Vieux avec 54.4% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 45.6% des suffrages. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Saint-Privat-des-Vieux (30) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat soutiendront-ils ?