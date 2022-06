20:16 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Saint-Rémy-sur-Durolle ?

Dans l'unique bureau de vote de Saint-Rémy-sur-Durolle, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait cumulé 17,84% des suffrages lors de ce scrutin. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,36% et 1,47% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total théorique de 22,67% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.