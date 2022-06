Résultat de la législative à Saint-Renan : en direct

En direct

17:13 - À Saint-Renan, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? L'alliance LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des derniers jours rejailliront sans doute sur les législatives à Saint-Renan. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or à Saint-Renan, Emmanuel Macron figurait en première position de la dernière présidentielle avec 35,45% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 18,67%, puis, avec 18,26%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,73%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un score de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Saint-Renan Le taux de participation sera sans aucun doute l'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2022 à Saint-Renan. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les tarifs du gaz et du pétrole sont par exemple susceptibles de pousser les habitants de Saint-Renan (29290) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,65% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,33% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Saint-Renan ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des derniers scrutins ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 6 253 inscrits sur les listes électorales de Saint-Renan avaient pris part au vote au premier tour (soit 53,94%). Le taux de participation était de 43,36% pour le second round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.