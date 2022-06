Résultat de la législative à Saint-Savournin : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Savournin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Saint-Savournin pour ces législatives 2022 Les caractéristiques de ces élections législatives à Saint-Savournin sont limpides : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 13 candidats. Un nombre de candidats au-dessus de celui des autres circonscriptions de France. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour remplir leur devoir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour booster la participation.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Savournin

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Savournin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Marina Mesure Nouvelle union populaire écologique et sociale Patrice Daude Ecologistes Jean-Philippe Courtaro Reconquête ! Jean-Claude Valiente Divers extrême gauche Magali Gozzi Régionaliste Stéphanie Brun Droite souverainiste José Gonzalez Rassemblement National Nathalie Coutenet Divers centre Serge Perottino Les Républicains Céline Colantonio Ecologistes Robert Marti Droite souverainiste Véronique Bourcet-Giner Ensemble ! (Majorité présidentielle) Lucie Desblancs Ecologistes

Législatives 2022 à Saint-Savournin : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Saint-Savournin (13119) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 31% des voix au premier tour à Saint-Savournin. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 18% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Savournin grâce à 56% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 44% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?