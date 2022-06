Résultat de la législative à Saint-Senoux : 2e tour en direct

19/06/22 18:54

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faudra bien entendu tenir compte des particularités de chaque territoire, comme à Saint-Senoux. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 47,11% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Elle est ressortie devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui captent 22,74% et 13,44% des votes.

Avec un score de 47,11% des suffrages au 1er tour à Saint-Senoux, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant le second tour des élections législatives. Son postulant a donc aujourd'hui. Ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 34,24%, 7,97%, 1,49% et 1,31% il y a deux mois. Ce sont donc 45,01% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Senoux.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Saint-Senoux (Ille-et-Vilaine) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 34.24% des suffrages au premier tour à Saint-Senoux. Celui qui fit office de 3e homme de l'élection de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24.52% et 17.16% des voix. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait néanmoins commandé aux électeurs de Saint-Senoux de changer de porte-drapeau pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 64.53% des suffrages face à Marine Le Pen (35.47%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche remportera-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette commune à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?