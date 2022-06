Résultat de la législative à Saint-Senoux : en direct

12/06/22 17:16

Comment ont voté habituellement les habitants de cette ville lors des scrutins précédents ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 52,03% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-Senoux. Le taux d'abstention était de 44,05% pour le tour deux. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.

La participation constituera l'une des grandes inconnues des législatives 2022 à Saint-Senoux. La guerre en Ukraine pourrait entre autres impacter le taux de participation à Saint-Senoux (35580). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,17% des électeurs de la commune. L'abstention était de 18,65% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Saint-Senoux (Ille-et-Vilaine) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 34.24% des suffrages au premier tour à Saint-Senoux. Celui qui fit office de 3e homme de l'élection de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24.52% et 17.16% des voix. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait néanmoins commandé aux électeurs de Saint-Senoux de changer de porte-drapeau pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 64.53% des suffrages face à Marine Le Pen (35.47%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche remportera-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette commune à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?