Résultat de la législative à Saint-Sulpice-et-Cameyrac : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Sulpice-et-Cameyrac sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Sulpice-et-Cameyrac. En direct 18:06 - La Nupes 2e pour ces législatives à Saint-Sulpice-et-Cameyrac Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Saint-Sulpice-et-Cameyrac, le candidat de la gauche réunie avait cumulé 24,82% des suffrages lors du premier tour. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,19%, 3,99%, 1,62% et 1,95% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 23,75% à Saint-Sulpice-et-Cameyrac pour ce premier tour des législatives. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Sulpice-et-Cameyrac ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 34,19% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 24,82% des votes. A la troisième position, la candidature Rassemblement National recueille 24,24% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - La participation à Saint-Sulpice-et-Cameyrac peut-elle encore baisser à l'occasion du second tour des législatives 2022 ? L'observation des scrutins précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3858 personnes en âge de voter dans la commune, 79,12% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 81,7% au premier tour, c'est-à-dire 3152 personnes. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour des législatives ? La semaine dernière, 50,19% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sulpice-et-Cameyrac avaient participé au vote. 10:30 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives à Saint-Sulpice-et-Cameyrac Si jamais vous êtes toujours indécis concernant les impétrants de la 2ème étape dans la circonscription de Saint-Sulpice-et-Cameyrac, pas de stress. L'unique bureau de vote ferme à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la ville. La préfecture a en effet pris un arrêté pour offrir l'opportunité aux 3858 citoyens de pénétrer dans l'isoloir une heure plus tard dans la commune.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Sulpice-et-Cameyrac - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Sulpice-et-Cameyrac aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Alain David Nouvelle union populaire écologique et sociale Melissa Karaca Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Sulpice-et-Cameyrac - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Sulpice-et-Cameyrac

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Sulpice-et-Cameyrac Alain David (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,55% 24,82% Melissa Karaca (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,00% 34,19% Julie Rechagneux Rassemblement National 21,14% 24,24% Philippe Garnier Reconquête ! 3,86% 5,71% Jean Patrice Fillang Divers droite 3,59% 4,87% Christine Gaillard Divers droite 1,94% 2,30% Ambre Destandau Ecologistes 1,69% 1,05% Kevin Bernaud Divers droite 1,25% 1,20% Anne-Isabelle Brivary Divers extrême gauche 0,99% 0,94% Monica Casanova Divers extrême gauche 0,77% 0,52% Marie-Mauricette, Simone Mathieu Droite souverainiste 0,22% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Saint-Sulpice-et-Cameyrac Taux de participation 45,02% 50,19% Taux d'abstention 54,98% 49,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,52% Nombre de votants 44 315 1 941

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Sulpice-et-Cameyrac. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes auprès des 3867 citoyens de Saint-Sulpice-et-Cameyrac votant dans la 4ème circonscription de la Gironde. A l'échelle de la ville, Melissa Karaca a effectivement enregistré 34% des voix. Elle ressort devant Alain David (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Julie Rechagneux (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 25% et 24% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les habitants figurant sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 50%. Attention : le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Gironde peut encore évoluer si les électeurs des 17 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

Législatives 2022 à Saint-Sulpice-et-Cameyrac : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Saint-Sulpice-et-Cameyrac (33) seront incités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure d'obtenir une majorité à l'Assemblée au regard des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 31,9% des voix au premier tour à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 25,6% et 16,2% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Sulpice-et-Cameyrac avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 56,3% des votes, cédant donc à Marine Le Pen 43,7% des votes.