Résultat de la législative à Saint-Sulpice-et-Cameyrac : en direct

En direct

19:25 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Saint-Sulpice-et-Cameyrac ? Dans l'unique bureau de vote de Saint-Sulpice-et-Cameyrac, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait atteint 16,19% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,99% et 1,62% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 21,8% pour la Nupes pour ces législatives à Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Sulpice-et-Cameyrac ? Au premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Emmanuel Macron figurait en première position avec 31,86% des voix, devant Marine Le Pen à 25,63%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 16,19% et Éric Zemmour à 7,82%. Mais en France, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures chambouleront probablement la donne lors des législatives à Saint-Sulpice-et-Cameyrac. Et pour rappel, la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives à Saint-Sulpice-et-Cameyrac À Saint-Sulpice-et-Cameyrac, l'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022. L'inflation qui pèse sur le budget des ménages pourrait nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Sulpice-et-Cameyrac (33450). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 79,12% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 81,7% au premier tour, ce qui représentait 3 152 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Sulpice-et-Cameyrac ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté habituellement les habitants de cette localité lors des précédentes consultations politiques ? Il y a cinq ans, pendant les législatives, 49,02% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sulpice-et-Cameyrac s'étaient rendus aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 39,07% au round numéro deux.