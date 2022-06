Résultat de la législative à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : en direct

12/06/22 11:30

11 candidats se présentent dans l'unique circonscription de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner aujourd'hui, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un nombre de candidats dans la moyenne des autres circonscriptions. Les 2394 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 3 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce premier round.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 33% des suffrages au premier tour à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22% et 18% des voix. Le choix des habitants de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (65% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 35% des voix. Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quel prétendant à l'hémicycle les habitants de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner installeront-ils en première place des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?