Résultat de la législative à Saint-Vallier : en direct

12/06/22 10:55

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 26% des suffrages au premier tour à Saint-Vallier. L'ancien troisième homme de la dernière élection avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22% et 22% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été écarté, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 58% des votes face à Marine Le Pen (42%). Les votants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis de gauche aux législatives ? Comme partout dans l'Hexagone, les 4 089 votants de Saint-Vallier ( Drôme ) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.