Résultat des législatives 2024 à Sarras (07370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Sarras, quels pourraient être les reports des voix en faveur de la gauche ? Avec 28,06% des suffrages au niveau national au moment du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. Ce premier pointage s'avère conséquent. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Sarras, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,82% des votes dans la localité. Un chiffre qui n'a pourtant pas vraiment bougé en comparaison des 25,28% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 43,37% à l'époque.

20:58 - Sarras compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé ces dernières années Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Sarras semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble la dernière fois La fraction d'électeurs en faveur du RN sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection législative 2024 à l'échelle locale. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de gagner ce scrutin localement. Lors des dernières législatives à Sarras, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 25,92% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 31,86% pour Olivier Dussopt (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (56,63%). Olivier Dussopt remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 40,91% à Sarras aux législatives Avec 40,91% des suffrages, Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Sarras, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round de la législative. Michèle Victory (Front populaire) et Laurence Heydel Grillere (Ensemble pour la République) suivaient en recueillant 25,82% et 19,27% des votants à l'échelle de la ville. Vincent Trebuchet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Ardèche dans son ensemble, avec cette fois 35,75%, devant Michèle Victory avec 24,97% et Laurence Heydel Grillere avec 17,43%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Sarras : quelle évolution ? Au cours des scrutins électoraux passés, les 2 268 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, 30,6% des électeurs de Sarras ne se sont pas déplacés au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 45,71% dans la commune de Sarras, contre une abstention de 44,9% lors du scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Les chiffres de la participation lors du 2e tour des législatives, un élément essentiel à Sarras ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Sarras ? Les résidents de Sarras ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 69,4%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 49,11% au premier tour. Au deuxième tour, 45,13% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Sarras ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 631 personnes en âge de voter au sein de la commune, 76,21% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,36% au premier tour, c'est-à-dire 1 278 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Sarras ?

17:29 - Sarras : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde étape des législatives à Sarras comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 233 habitants répartis dans 1 152 logements, cette localité présente une densité de 180 habitants/km². L'existence de 127 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,71%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,48% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2123,48 euros par mois, la ville aspire à plus de prospérité. Sarras incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.