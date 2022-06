Résultat de la législative à Saint-Viaud : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Viaud dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Viaud sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Viaud. En direct 18:14 - Des législatives prometteuses à Saint-Viaud pour la coalition de gauche Un total de 26,31% des suffrages pouvait être estimé pour le bloc de gauche avant ces législatives à Saint-Viaud. Soit le total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants de Saint-Viaud ont pourtant livré 26,81% de leurs votes au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour le premier tour des législatives. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - À Saint-Viaud, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle du pays cachent cependant des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Saint-Viaud. Dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round des élections législatives, les citoyens de Saint-Viaud ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 27,55% des votes. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National captent dans l'ordre 26,81% et 23,19% des votes. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Saint-Viaud Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 47,57% des personnes habilitées à voter à Saint-Viaud avaient pris part à l'élection. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des scrutins passés ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'élevait à 21,26% des votants de la localité. Le taux d'abstention était de 21,07% au premier tour. 10:30 - Le résultat final des élections à Saint-Viaud sera connu ce dimanche ! Ces législatives sont donc relancées à Saint-Viaud, avec le deuxième round sur les rails depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les finalistes qui se présentent pour devenir député. Les 2041 habitants de Saint-Viaud ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Bureau de Vote N 1 Salle du Lac).

Résultats des législatives 2022 à Saint-Viaud - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Viaud aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Yannick Haury Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hélène Macon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Viaud - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Viaud

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Viaud Hélène Macon (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,60% 26,81% Yannick Haury (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,59% 27,55% Bastian Maldiney Rassemblement National 17,67% 23,19% Paul Brounais Divers centre 11,42% 7,98% Alain Le Coz Union des Démocrates et des Indépendants 5,90% 4,15% Laurent Chomard Reconquête ! 3,22% 2,45% Dominique Pilet Divers droite 2,58% 2,77% Alain Avello Droite souverainiste 1,49% 1,49% Annie Hervo Divers extrême gauche 1,33% 1,60% Ulrich Rozier Ecologistes 1,04% 0,85% Maryse Renaudin Régionaliste 0,76% 0,85% Alexandre Moutot Régionaliste 0,41% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Saint-Viaud Taux de participation 50,66% 47,57% Taux d'abstention 49,34% 52,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 2,68% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,51% Nombre de votants 65 816 971

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Saint-Viaud. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de suffrages parmi les 2041 citoyens de Saint-Viaud de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique. Dans la localité, Yannick Haury a obtenu 28% des voix. Hélène Macon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bastian Maldiney (Rassemblement National) ramassent respectivement 27% et 23% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Saint-Viaud. Les citoyens de 36 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de l'abstention s'établit à 52% des électeurs inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique.

Législatives 2022 à Saint-Viaud : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Saint-Viaud seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 30% des suffrages au premier tour à Saint-Viaud, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et l'ancien député européen avaient obtenu 28% et 18% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en rassemblant 52% des votes face à Marine Le Pen (48%). Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.