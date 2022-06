Résultat des législatives à Saint-Victor-de-Cessieu - 2e tour élection 2022 (38110) [DEFINITIF]

19/06/22 20:31

Résultat 2e tour

Résultat 1er tour

Lors du premier round, le 12 juin dernier, les habitants de Saint-Victor-de-Cessieu ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a raflé 35,24% des bulletins de vote. Elle a précédé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent 22,28% et 18,8% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés.

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 18,8% des voix au 1er tour de la législative la semaine passée à Saint-Victor-de-Cessieu. Mais ce premier résultat est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,79%, 3,1%, 1,47% et 1,47% le 10 avril. Ce sont donc 20,83% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Victor-de-Cessieu.

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 36,6% des suffrages au premier tour à Saint-Victor-de-Cessieu, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de chez Rothschild et l'ancien 3e homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 22,7% et 14,8% des voix. Le choix des habitants de Saint-Victor-de-Cessieu était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (56,9% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 43,1% des suffrages. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Saint-Victor-de-Cessieu (Isère) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature iront-ils ?