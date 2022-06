Résultat de la législative à Sainte-Colombe : 2e tour en direct

En direct

18:42 - La Nupes inexistante dans la commune dimanche dernier Les habitants de Sainte-Colombe avaient accordé 19,02% de leurs votes à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés le dimanche 12 juin, pour la manche initiale de l'élection législative. Mais ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 19,81%, 1,8%, 1,38% et 1,91% il y a deux mois. Ce sont donc 24,9% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Sainte-Colombe.

15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée pour le premier tour A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. La candidature Rassemblement National a recueilli 30,33% des voix dimanche 12 juin pour le 1er round des élections législatives. En deuxième place, la candidature Les Républicains reçoit 24,26% des voix. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 19,02% des suffrages.

13:30 - Les chiffres de la participation au 2e tour des législatives 2022, un élément déterminant à Sainte-Colombe ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, le taux de participation représentait 47,33% des votants de Sainte-Colombe au round numéro deux, ce qui représentait 593 votants sur les 1274 personnes inscrites sur les listes électorales. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au second tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures.