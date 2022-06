Résultat de la législative à Sainte-Eulalie : 2e tour en direct

En direct

18:06 - Une première place à Sainte-Eulalie pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Sainte-Eulalie, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant ce second épisode des élections législatives 2022. Son candidat a donc ce dimanche. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 22,19%, 4,67%, 2,35% et 3,01% le 10 avril. Autrement dit un point de départ théorique de 32,22% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Sainte-Eulalie.

15:30 - À Sainte-Eulalie, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en tête A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale masquent cependant des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Sainte-Eulalie. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a amassé 34,04% des votes dimanche 12 juin à l'occasion du 1er round des élections législatives. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National obtiennent dans l'ordre 24,68% et 24,56% des votes.

13:30 - À Sainte-Eulalie, le score de l'abstention lors du 2ème tour des législatives sera un élément déterminant Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives atteignait 42,64% au deuxième round contre 55,4% en 2012, toujours au second tour. Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette localité lors des consultations démocratiques antérieures ? Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, le taux de participation représentait 39,27% des votants de Sainte-Eulalie au deuxième round, ce qui représentait 1287 votants sur les 3570 habitants en âge de voter.