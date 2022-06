Résultat de la législative à Sainte-Eulalie : en direct

12/06/22 19:24

11 candidats s'opposent dans la circonscription de Sainte-Eulalie ce 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants au niveau des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Et les 3570 votants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 4 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re étape.

L'analyse des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 3 277 électeurs de Sainte-Eulalie s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 54,62%), à comparer avec un taux de participation de 39,27% pour le second round. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Sainte-Eulalie, qu'en sera-t-il de la participation ? La flambée des prix qui grève le budget des ménages, cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient capables de priver les urnes de leurs citoyens à Sainte-Eulalie (33560). Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 570 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 74,65% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,71% au premier tour, c'est-à-dire 2 810 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à la dernière élection suprême à Sainte-Eulalie avec 25,13% des suffrages, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 24,73%, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,19% et Éric Zemmour à 6,66%. Les indications nationales des derniers jours boulverseront peut-être ce décor lors des législatives dans la cité au 1er tour. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le RN, lui, a courru après les 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 22,19% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Sainte-Eulalie il y a deux mois. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,67% et 2,35% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 29,21% pour la Nupes pour ces législatives à Sainte-Eulalie.

Quel prétendant à l'Assemblée nationale placeront en tête des résultats des élections législatives en 2022 les habitants de Sainte-Eulalie à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 25% des votes au premier tour à Sainte-Eulalie. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 22% des votes. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour en décrochant 57% des votes face à Marine Le Pen (43%). Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ?