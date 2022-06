Résultat des législatives à Sainte-Foy-de-Peyrolières - 2e tour élection 2022 (31470) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Foy-de-Peyrolières

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Sainte-Foy-de-Peyrolières est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Foy-de-Peyrolières Fabien Jouve Nouvelle union populaire écologique et sociale - 53,88% Monique Iborra Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 46,12% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Foy-de-Peyrolières Taux de participation - 46,19% Taux d'abstention - 53,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 8,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 2,64% Nombre de votants - 721

L'élection législative s'achève à Sainte-Foy-de-Peyrolières, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du second tour. Il faut désormais attendre 2024 et le résultat des européennes à Sainte-Foy-de-Peyrolières pour pouvoir observer le positionnement politique de ses habitants. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de suffrages de la part des électeurs de Sainte-Foy-de-Peyrolières de la 6ème circonscription de la Haute-Garonne. Fabien Jouve a raflé 53.88% des votes au sein de la localité. Quant à elle, Monique Iborra (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 46.12% des votes. Le taux de participation représente 46.19% des habitants enregistrés dans les listes électorales de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 721 votants. Le résultat définitif de la législative à l'échelle de la 6ème circonscription de la Haute-Garonne résultera de la conduite des électeurs des 37 autres communes qui la composent.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Foy-de-Peyrolières Monique Iborra (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,27% 22,73% Fabien Jouve (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,39% 26,23% Lydia Aiello Rassemblement National 16,80% 29,87% Christelle Helman Divers gauche 4,43% 4,68% Christophe Alves Les Républicains 4,36% 2,21% Sandra Laporte Ecologistes 4,36% 2,86% Dominique Piussan Reconquête ! 3,42% 3,25% Sylvie Bonnemaison Divers droite 1,92% 2,86% Servane Pater Ecologistes 1,28% 1,56% Delphine Lanoix Droite souverainiste 1,16% 0,91% Thierry Taranto Divers droite 0,82% 1,04% Marc Quinton Divers 0,77% 0,26% Michele Puel Divers extrême gauche 0,69% 0,91% Tristan Martin Divers gauche 0,33% 0,65% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Foy-de-Peyrolières Taux de participation 53,84% 50,10% Taux d'abstention 46,16% 49,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,38% Nombre de votants 62 207 782

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sainte-Foy-de-Peyrolières sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sainte-Foy-de-Peyrolières. En direct 18:47 - Des législatives prometteuses à Sainte-Foy-de-Peyrolières pour la coalition LFI-PS-EELV Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Sainte-Foy-de-Peyrolières, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2ème tour des législatives. Cet électorat a donc son importance aujourd'hui. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,06%, 5,33%, 2,23% et 3,26% il y a deux mois. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer un total théorique de 28,88% à Sainte-Foy-de-Peyrolières pour ces élections légilsatives. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Rassemblement National à Sainte-Foy-de-Peyrolières ? Dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour des législatives, les électeurs de Sainte-Foy-de-Peyrolières ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 29,87% des voix. Elle est suivie par les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui ramassent respectivement 26,23% et 22,73% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Sainte-Foy-de-Peyrolières Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour le second tour des législatives ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1558 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 20,54% étaient restés chez eux, contre une abstention de 18,04% au premier tour. Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 50,1% des personnes aptes à participer à une élection à Sainte-Foy-de-Peyrolières s'étaient rendues dans l'isoloir. 10:30 - On vote à Sainte-Foy-de-Peyrolières pour la seconde manche des élections législatives La commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. Seuls les candidats qualifiés il y a une semaine se soumettent au vote pour ce 2e tour de l'élection législative à Sainte-Foy-de-Peyrolières. Découvrez le candidat élu à compter de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Sainte-Foy-de-Peyrolières : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Sainte-Foy-de-Peyrolières (31) à la mi-juin ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,8% des votes au premier tour à Sainte-Foy-de-Peyrolières, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 20,1% et 18,1% des suffrages. Le choix des électeurs de Sainte-Foy-de-Peyrolières était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (53,0% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 47,0% des voix. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?