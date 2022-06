Résultat de la législative à Saintes : en direct

En direct

18:47 - Quel résultat aux législatives de Saintes pour les Insoumis et leurs alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 24,09% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Saintes le 10 avril dernier. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,61% et 2% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un total espéré de 31,7% pour la Nupes.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saintes ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Saintes au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière présidentielle à Saintes avec 29,23% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 24,09%, devant Marine Le Pen à 19,18% et Éric Zemmour à 5,94%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - À Saintes, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives ? La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Saintes. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine pourrait potentiellement détourner les électeurs de Saintes (17100) des urnes. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 29,45% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 26,4% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - À Saintes quel était le pourcentage de la participation à Saintes en 2017 ? L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des dernières élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 59,78% au premier tour au niveau de Saintes. Le taux d'abstention était de 51,22% pour le round numéro deux. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.