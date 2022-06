Les électeurs de Salomé avaient offert 17,43% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de la présidentielle. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,77% et 1,26% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 22,46% à Salomé pour ce premier tour.

16:30 - À Salomé, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ?

Avec 39,94% des suffrages, au premier round à Salomé, Marine Le Pen avait glané la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 20,86%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,43% et Éric Zemmour à 5,2%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines boulverseront certainement la donne et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.