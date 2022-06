Résultat des législatives à Santeny - Election 2022 (94440) [PUBLIE]

13/06/22 01:34

Résultat des législatives 2022 à Santeny

Le résultat des élections législatives 2022 à Santeny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Santeny. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de suffrages de la part des 2807 habitants de Santeny inscrits dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne. Au niveau de la ville, Laurent Saint-Martin a amassé 44% des votes. Louis Boyard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Francis Pretot (Rassemblement National) captent dans l'ordre 16% et 15% des votes. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription du Val-de-Marne atteint 52%, ce qui représente 1 449 non-votants. Ces données ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 3ème circonscription du Val-de-Marne : 10 autres communes participent aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Santeny Louis Boyard Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,57% 15,84% Laurent Saint-Martin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,52% 44,09% Didier Gonzales Les Républicains 15,70% 11,15% Francis Pretot Rassemblement National 13,80% 14,80% Jean-Baptiste Abribat Reconquête ! 4,26% 7,29% Guillaume Poiret Divers extrême gauche 2,85% 1,41% Marie-Françoise Baptiste Droite souverainiste 1,89% 1,64% Tom Bry-Chevalier Ecologistes 1,59% 1,93% Lucien Noaile Divers extrême gauche 0,91% 0,82% Catherine Marques Divers 0,77% 0,82% Naoual Hamzaoui Divers droite 0,63% 0,07% André Yon Divers extrême gauche 0,48% 0,15% Blueez Orkidez Divers gauche 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Santeny Taux de participation 42,26% 48,38% Taux d'abstention 57,74% 51,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 0,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,22% Nombre de votants 31 281 1 358

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Santeny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:28 - Quel résultat aux législatives de Santeny pour la coalition insoumise ? Dans les 3 bureaux de vote de Santeny, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait cumulé 15,13% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,49% et 0,72% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 19,34% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - À Santeny, des sondages aussi pertinents qu'en France ? La majorité a vu son résultat chuter tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Santeny dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Santeny avec 34,56% des suffrages exprimés, au premier tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 18,52%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,13% et Éric Zemmour à 10,6%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Santeny ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Santeny ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 75,31% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 80,26% au premier tour, c'est-à-dire 2 240 personnes. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple capable de faire baisser le taux de participation à Santeny (94440). 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Santeny lors des législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des scrutins passés ? Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 52,64% au premier tour dans la commune à Santeny. Le taux d'abstention était de 45,82% pour le deuxième tour. 09:30 - Santeny fait l'objet d'une exception pour voter jusqu'à 20 heures Ces législatives sont donc lancées ! À Santeny, il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les 13 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 2791 inscrits de Santeny ont jusqu'à 20 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Législatives 2022 à Santeny : les enjeux