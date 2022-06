Résultat de la législative à Sausheim : en direct

12/06/22 11:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sausheim sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:13 - Les électeurs de Sausheim ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Si jamais vous êtes toujours incertain concernant les 16 prétendants au 1er tour dans la circonscription de Sausheim, pas de stress. Les 4 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Sausheim

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sausheim comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Hugo Tarantola Ecologistes Pascal Blum Ecologistes Mireille Karlen-Debève Régionaliste Romuald Lourenço Droite souverainiste Stephane Barth Ecologistes Pascal Beaussart Droite souverainiste Nathalie Mulot Divers extrême gauche Guillaume Sevin Divers droite Laurent Roth Régionaliste Sylvain Marcelli Reconquête ! Yvan Zill Divers centre Léonie Hebert Nouvelle union populaire écologique et sociale Anne Gerhart Divers centre Christelle Ritz Rassemblement National Bruno Fuchs Ensemble ! (Majorité présidentielle) Dimitri Breiner Divers

Législatives 2022 à Sausheim : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens habitant à Sausheim (68390) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Les citoyens de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29% des votes au premier tour à Sausheim. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 17% des votes. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 53% des voix face à Marine Le Pen (47%).