Résultat des législatives à Seilh - Election 2022 (31840) [PUBLIE]

12/06/22 22:36

Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 3 351 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières élections législatives, sur les 2 125 personnes en âge de voter à Seilh, 56,47% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 50,21% pour le second tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Seilh, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des ménages est notamment en mesure de priver les isoloirs de leurs citoyens à Seilh. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 19,31% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 17,6% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France et France Télévisions). Pendant ce temps, le Rassemblement national a courru après les 20%. Ces indications des derniers jours auront sans doute une résonnance à Seilh dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or à Seilh, Emmanuel Macron avait terminé en première position de la dernière présidentielle avec 34,3% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 22,28%, puis, avec 14,01%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,04%, Éric Zemmour.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 14,01% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Seilh en avril. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,37% et 1,56% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 20,94% à Seilh pour ces élections légilsatives.

Quel sera la conclusion des élections législatives à Seilh ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 34.30% des votes au premier tour à Seilh. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22.28% et 14.01% des voix. Le choix des habitants de Seilh était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (61.61% des suffrages), laissant ainsi à Marine Le Pen 38.39% des suffrages.