Résultat de la législative à Sélestat : en direct

12/06/22 18:48

Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Il y a cinq ans, pendant les législatives, parmi les 13 734 personnes en âge de voter à Sélestat, 64,56% avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 57,83% pour le tour deux.

À Sélestat, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera indiscutablement l'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 30,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 27,67% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui plombe les finances des foyers français serait de nature à favoriser l'abstention à Sélestat (67600).

La dernière présidentielle, à Sélestat, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,92% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 23,6%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,34% et Éric Zemmour à 6,35%. Les tendances nationales des dernières heures modifieront sans doute ces équilibres lors des législatives à Sélestat dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or la majorité a chuté très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 21,34% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 12 bureaux de vote de Sélestat le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,01% et 1,64% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 28,99% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Sélestat.

Comme partout dans le pays, les 19 629 électeurs de Sélestat ( Bas-Rhin ) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29% des votes au premier tour à Sélestat, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 24% et 21% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Sélestat grâce à 60% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 40% des voix. Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?