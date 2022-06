Résultat de la législative à Semoy : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Semoy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Semoy. En direct 18:06 - La Nupes 2e pour ces législatives à Semoy Le bloc de gauche partait avec un potentiel théorique de 29,93% à Semoy avant ces élections légilsatives. Soit le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants de Semoy ont pourtant livré 26,0% de leurs suffrages à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour l'étape première de l'élection législative. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième place. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Semoy ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Semoy. Avec 36,1% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Semoy le 12 juin dernier pour le premier tour des législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 26,0% des votes. A la 3e position, la candidature Rassemblement National obtient 16,52% des voix. 13:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Semoy Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2017, lors des élections législatives, 2511 électeurs de Semoy avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 54,24%). La participation était de 46,79% au round deux. Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second tour et 44,6% en 2012. 10:30 - La 2e étape des élections législatives est en cours à Semoy Pour ce 2e round des élections législatives de 2022 à Semoy, les 4 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 4) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultats des législatives 2022 à Semoy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Semoy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Richard Ramos Ensemble ! (Majorité présidentielle) Olivier Hicter Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Semoy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Semoy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Semoy Richard Ramos (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,38% 36,10% Olivier Hicter (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,52% 26,00% Carla Boubekeur Rassemblement National 19,54% 16,52% Chrystel de Filippi Les Républicains 9,68% 8,07% Anna Khelil Reconquête ! 3,51% 2,66% Gaël Baumgartner Ecologistes 3,44% 4,62% Raphaël Legros Ecologistes 1,58% 1,72% Sébastien Bibet Droite souverainiste 1,56% 1,57% David Choquel Divers extrême gauche 0,95% 1,02% Xavier Delaguette Divers 0,82% 0,78% Théodore-Richard Toulougoussou Divers gauche 0,80% 0,78% Dylan Silvestre Divers droite 0,21% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Semoy Taux de participation 49,79% 50,31% Taux d'abstention 50,21% 49,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,83% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,76% Nombre de votants 37 425 1 311

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Semoy. À Semoy, les 2606 habitants rattachés à la 6ème circonscription du Loiret ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 6ème circonscription du Loiret atteint 50% (soit 1 302 non-votants). Reste encore à savoir si les électeurs des 34 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Semoy.

Législatives 2022 à Semoy : les enjeux

Les habitants de Semoy (45) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35% des votes au premier tour à Semoy, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui fit office de troisième homme de l'élection de 2022 et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 20% et 19% des suffrages. Le choix des électeurs de Semoy était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (68% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 32% des votes. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?